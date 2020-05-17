Агент Лашальта: интерес «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» есть, но конкретики нет

Ариэль Красоуски, агент уругвайского полузащитника «Милана» Диего Лашальта, прокомментировал информацию об интересе к его подопечному со стороны «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».

«Со стороны „Спартака“ нет ничего конкретного, но могу подтвердить их интерес. У Диего всегда были поклонники в России: есть запросы на информацию, консультации, но пока ничего конкретного. Могу заверить, что конкретных переговоров не было.

То же самое относится к «Краснодару» и «Локомотиву». Пока что нам не удавалось о чём-либо договориться с российскими клубами. С Диего всё в порядке. Он вернулся в «Милан», чтобы проявить себя. Но если поступит интересное предложение, мы его проанализируем", — приводит слова Красоуски Calciomercato.

В первой части нынешнего сезона 27-летний Лашальт выступал за «Торино» на правах аренды. В 16 матчах Серии А отдал одну результативную передачу.