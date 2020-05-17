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Владимирское «Торпедо» опровергло информацию о возможной потере профессионального статуса

Владимирское «Торпедо» опровергло информацию о возможной потере профессионального статуса
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Владимирское «Торпедо» опровергло информацию о возможной потере профессионального статуса.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой владимирское «Торпедо» может лишиться профессионального статуса из-за последствий коронавируса.

«Руководство владимирского клуба «Торпедо» откровенно удивлено информацией о возможной потере нашим клубом профессионального статуса. По состоянию на данный момент, когда завершено первенство ПФЛ, директор клуба Александр Евгеньевич Акимов находится в постоянном контакте с учредителями коллектива, и ни разу ими не ставился вопрос о снятии с соревнований ПФЛ.

Как и любой клуб ПФЛ, ФНЛ и РПЛ, владимирское «Торпедо» с пониманием воспринимает ситуацию, сложившуюся из-за распространения коронавируса, и проводит политику финансовой оптимизации, не забывая при этом о социальной направленности деятельности клуба. В последнее время торпедовцы и их болельщики принимают активное участие в различных акциях, направленных на поддержку людей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию.

Надеемся, что торпедовцы ещё не раз будут радовать своих болельщиков победами на футбольном поле!» — говорится в заявлении пресс-службы владимирского «Торпедо», опубликованном на официальном сайте команды.

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