Владимирское «Торпедо» опровергло информацию о возможной потере профессионального статуса.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой владимирское «Торпедо» может лишиться профессионального статуса из-за последствий коронавируса.
«Руководство владимирского клуба «Торпедо» откровенно удивлено информацией о возможной потере нашим клубом профессионального статуса. По состоянию на данный момент, когда завершено первенство ПФЛ, директор клуба Александр Евгеньевич Акимов находится в постоянном контакте с учредителями коллектива, и ни разу ими не ставился вопрос о снятии с соревнований ПФЛ.
Как и любой клуб ПФЛ, ФНЛ и РПЛ, владимирское «Торпедо» с пониманием воспринимает ситуацию, сложившуюся из-за распространения коронавируса, и проводит политику финансовой оптимизации, не забывая при этом о социальной направленности деятельности клуба. В последнее время торпедовцы и их болельщики принимают активное участие в различных акциях, направленных на поддержку людей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию.
Надеемся, что торпедовцы ещё не раз будут радовать своих болельщиков победами на футбольном поле!» — говорится в заявлении пресс-службы владимирского «Торпедо», опубликованном на официальном сайте команды.
- 17 мая 2020
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