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«Крылья Советов» возобновят тренировки на базе клуба без Божовича

«Крылья Советов» возобновят тренировки на базе клуба без Божовича
Футбол / РПЛ 0

«Крылья Советов» на официальном сайте объявили о возобновлении тренировок на базе клуба в Самаре завтра, 18 мая.

Оперативный штаб Самарской области разрешил проведение тренировочных занятий при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, направленных на профилактику коронавируса. Таким образом, в ближайшее время «Крылья Советов» начнут подготовку к возобновлению сезона в чемпионате России на клубной базе.

Руководить тренировочным процессом будут Сергей Корниленко и Саша Петрович, а также тренер вратарей Виктор Гаус. Самарский клуб занимается решением вопроса о возвращении легионеров в расположение команды.

Напомним, 15 мая РФС принял решение доиграть сезон-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге. Турнир возобновится 21 июня.

Тренер «Крыльев Советов» Божович сообщил, что ему трудно вернуться в Россию
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