«Сегодня мы играем не за трофей». Роналду опубликовал видео с моментами своей карьеры

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новое видео на своей странице в «Инстаграме».
В ролике показаны кадры из разных матчей футболиста, а также его тренировка с детьми во время самоизоляции. «Сегодня играем не за трофей. Играем за нечто большее», — подписал видео Роналду.
Ранее 35-летний футболист провёл тренировку с сыном, поочерёдно выступая с ним в роли ассистента, подбрасывающего мяч.
Из-за пандемии коронавируса розыгрыш чемпионата Италии приостановлен. Страна стала одним из главных в Европе очагов распространения COVID-19.
В этом сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии) форвард записал в актив 4 мяча и 1 результативную передачу в 10 встречах.
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