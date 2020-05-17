Руни: карьеру Пике в «МЮ» завершил «Болтон». После гола Анелька над испанцем издевались
Нападающий «Дерби Каунти» и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в своей колонке для The Sunday Times рассказал, почему защитник Жерар Пике не заиграл в «МЮ».
«Карьеру Жерара Пике в „Юнайтед“ окончил „Болтон“. Пике был молод, над ним стали издеваться. Думаю, именно тогда Ферги решил, что он не подходит для Премьер-лиги.
Всегда помню Видича — если бы мы собирались ехать в Болтон, он перед этим два-три дня сидел в спортзале и качался. То же самое он делал перед встречами с Дрогба в матчах с «Челси», — цитирует Руни Goal.
В ноябре 2007 года «Манчестер Юнайтед» в гостях проиграл «Болтону» со счётом 0:1. Единственный гол забил Николя Анелька после ошибки Пике. Испанского защитника заменили на 59-й минуте встречи.
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