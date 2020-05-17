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В Турции могут допустить зрителей на матчи чемпионата страны в июле

В Турции могут допустить зрителей на матчи чемпионата страны в июле
Футбол / Прочие турниры 0

Президент Федерации футбола Турции (TFF) Нихат Оздемир отметил, что июльские матчи чемпионата страны могут уже пройти со зрителями. Ранее стало известно, что сезон в чемпионате Турции будет возобновлён 12 июня.

«Наша цель — доиграть чемпионат, иначе будут вопросы. Мы хотим доиграть турнир на поле. Во время подготовки к возобновлению матчей часто будет проводиться тестирование на коронавирус. Если будут выявлены случаи заражения, заражённые будут отправлены на карантин, а турнир продолжится.

Есть страны, ситуация в которых хуже, чем у нас. Наша первая задача — играть без зрителей. Если всё пойдёт хорошо, возможно, июльские матчи мы проведём со зрителями», — приводит слова Оздемира Corriere dello Sport.

Чемпионат Турции будет возобновлён 12 июня
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