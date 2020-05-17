В Турции могут допустить зрителей на матчи чемпионата страны в июле
Президент Федерации футбола Турции (TFF) Нихат Оздемир отметил, что июльские матчи чемпионата страны могут уже пройти со зрителями. Ранее стало известно, что сезон в чемпионате Турции будет возобновлён 12 июня.
«Наша цель — доиграть чемпионат, иначе будут вопросы. Мы хотим доиграть турнир на поле. Во время подготовки к возобновлению матчей часто будет проводиться тестирование на коронавирус. Если будут выявлены случаи заражения, заражённые будут отправлены на карантин, а турнир продолжится.
Есть страны, ситуация в которых хуже, чем у нас. Наша первая задача — играть без зрителей. Если всё пойдёт хорошо, возможно, июльские матчи мы проведём со зрителями», — приводит слова Оздемира Corriere dello Sport.
Чемпионат Турции будет возобновлён 12 июня
- 17 мая 2020
-
19:32
-
19:23
-
19:11
-
18:58
-
18:42
-
18:26
-
18:23
-
17:56
-
17:46
-
17:37
-
17:25
-
17:19
-
16:58
-
16:54
-
16:31
-
16:23
-
16:17
-
15:59
-
15:43
-
15:39
-
15:32
-
15:04
-
14:39
-
14:37
-
14:12
-
14:12
-
14:03
-
13:56
-
13:47
-
13:36
-
13:25
-
13:11
-
13:08
-
12:58
-
12:40
Партнерский контент