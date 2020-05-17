«Барселона» заинтересовалась 19-летним защитником «Аякса»

«Барселона» проявила интерес к защитнику амстердамского «Аякса» Серджино Десту, сообщает Sport.es.
Скауты каталонского клуба несколько раз просматривали 19-летнего игрока. «Барселона» связывалась с «Аяксом» по поводу трансфера Деста. Сумма сделки может составить € 20 млн.
Американский защитник в этом сезоне Эредивизие провёл 20 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что каталонцы в ближайшее трансферное окно намерены приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука. Сделку уже якобы одобрил президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу. Теперь «Барселоне» нужно договориться о личном контракте с Миранчуком, а также согласовать трансфер с «железнодорожниками». Ожидается, что эта сделка обойдётся каталонскому клуб менее чем в € 20 млн.
- 17 мая 2020
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