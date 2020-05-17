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«Барселона» заинтересовалась 19-летним защитником «Аякса»

«Барселона» заинтересовалась 19-летним защитником «Аякса»
Футбол / Испания 0

«Барселона» проявила интерес к защитнику амстердамского «Аякса» Серджино Десту, сообщает Sport.es.

Скауты каталонского клуба несколько раз просматривали 19-летнего игрока. «Барселона» связывалась с «Аяксом» по поводу трансфера Деста. Сумма сделки может составить € 20 млн.

Американский защитник в этом сезоне Эредивизие провёл 20 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что каталонцы в ближайшее трансферное окно намерены приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука. Сделку уже якобы одобрил президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу. Теперь «Барселоне» нужно договориться о личном контракте с Миранчуком, а также согласовать трансфер с «железнодорожниками». Ожидается, что эта сделка обойдётся каталонскому клуб менее чем в € 20 млн.

Президент «Барселоны» одобрил трансфер Алексея Миранчука
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