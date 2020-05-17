Леонид Федун сообщил об улучшении самочувствия
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о своём самочувствии.
«Получше, спасибо. Нужно ещё компьютерную томографию проходить, всё остальное», — приводит слова Федуна ТАСС.
7 мая было объявлено, что у Леонида Федуна было выявлено заражение коронавирусной инфекцией, после чего он был госпитализирован.
В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией коронавируса был переквалифицирован для приёма пациентов с этим диагнозом.
Леонид Федун — о коронавирусе: эта зараза реальная, со мной переболела вся семья
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