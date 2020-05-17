Кьеллини — о Мбаппе: с какой он планеты?

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.



«Кому суждено стать следующей мировой звездой и коллекционером „Золотых мячей“ после Месси и Роналду? Это будет Мбаппе, он уникальный футболист. Впервые я увидел его по телевизору во время Лиги чемпионов сезона-2016/2017, когда «Монако» играл с «Манчестер Сити». Я был впечатлён. В конце первого тайма я спросил Фабио Паратичи: „Кто он? С какой он планеты?“ Фабио ответил: „Да, я знаю его. Мы знаем о нём на протяжении некоторого времени“. Непобедимый нападающий, которому было всего 18 лет.



Сейчас Мбаппе 21 год, и он уже чемпион мира. Темп, техника, инстинкты — у него есть всё. Килиан — игрок, который производит впечатление. Бесценный шедевр. Думаю, Мбаппе лучше Неймара, он более последовательный. Будущее футбола за ним», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Кьеллини: после разговора с Сарри нужно было идти в душ, иначе мы бы воняли сигаретами