Жена Кокорина станцевала на диване

Дарья Валитова, жена нападающего «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео со своим танцем.
Супруга футболиста станцевала, сидя на диване.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее жена Кокорина поделилась новыми фото с сыном. Александр и Дарья состоят в отношениях с 2014 года. Их сын Майкл появился на свет 4 июня 2017 года.
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (одного — с пенальти). Зимой Кокорин перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.
В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. В Европе приостановлены все турниры, кроме первенств Германии и Беларуси.
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