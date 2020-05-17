Роберт Левандовски забивает не менее 40 голов в пятом сезоне подряд

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забивает за клуб 40 и больше голов в пятом сезоне подряд, сообщает Squawka.

Левандовски реализовал пенальти на 40-й минуте матча 26-тура Бундеслиги с берлинским «Унионом» (1:0, второй тайм). Для поляка этот гол стал 40-м в сезоне – 26 мячей в чемпионате Германии, 11 – в Лиге чемпионов, 3 – в Кубке Германии. В этом сезоне 31-летний поляк возглавляет гонку бомбардиров турнира — на его счету 26 голов.

В прошлом сезоне Левандовски забил 40 голов. Лучший результат польский форвард показал в сезоне-2016/2017 – 43 мяча.

Вчера, 16 мая, возобновился чемпионат Германии. Бундеслига была приостановлена в марте из-за пандемии COVID-19. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах в мире.