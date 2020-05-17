Курский «Авангард» объяснил решение опуститься в ПФЛ

Курский «Авангард» на официальном сайте объяснил решение добровольно опуститься из ФНЛ в ПФЛ.



«Этот шаг позволит сохранить клуб в сложных экономических условиях. С финансовыми потерями в период пандемии новой коронавирусной инфекции столкнулись все российские регионы, в том числе и наша область. Это не могло не сказаться на курском «Авангарде», у которого нет богатого спонсора, а наполняемость бюджета на 80% зависит от средств региональной казны.



Переход в ПФЛ — это возможность не только сохранить за «Авангардом» профессиональный статус, которого куряне не лишались ни разу за свою 62-летнюю историю (в отличие от всех соседей по Черноземью), но и продолжить развитие клуба. «Авангард» будет финансироваться региональным бюджетом в объёмах, достаточных для достойного выступления в ПФЛ. Также продолжатся поиски инвесторов, желающих поддержать футбольный клуб. Задача, которая сегодня стоит перед «Авангардом», остаётся прежней: бороться за победу в каждом матче, создавать условия для профессионального роста воспитанников курского футбола, совершенствовать спортивную инфраструктуру, развивать клубную академию и другие футбольные школы региона.



Выражаем искреннюю благодарность болельщикам за яркую поддержку команды, благодарим руководство и сотрудников Футбольной национальной лиги за всестороннюю помощь и сотрудничество! Надеемся, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией позволит всем нам встретиться на стадионе уже в ближайшее время!» — говорится в заявлении клуба.

Напомним, 15 мая Российский футбольный союз объявил о досрочном завершении сезона-2019/2020 в ФНЛ и ПФЛ.