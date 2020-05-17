«Барселона» договорилась с «Ювентусом» об обмене Семеду на Де Шильо и Пьянича

«Барселона» и «Ювентус» достигли принципиального соглашения по обмену нескольких футболистов, сообщает Sport.es.

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду близок к тому, чтобы отправиться в Турин. При этом в «Барселону» перейдут полузащитник Миралем Пьянич и защитник Маттиа Де Шильо. Кроме того, «Ювентус» доплатит каталонцам € 25 млн. «Барселона» хочет потратить эти деньги на покупку форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.



Отмечается, что Пьянич и Де Шильо договорились с «Барселоной» об условиях контрактов. Обмен может быть совершён в начале следующего сезона.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Маттиа Де Шильо. По данным источника, каталонский клуб мог приобрести футболиста за € 10 млн. В составе «Барселоны» итальянец мог стать заменой португальскому защитнику Нелсону Семеду, который отказался продлевать контракт с клубом.