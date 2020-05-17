«Бавария» на выезде обыграла «Унион» благодаря голам Левандовского и Павара

В матче 26-го тура чемпионата Германии берлинский «Унион» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



В конце первого тайма, на 40-й минуте, главный арбитр встречи Бастиан Данкерт назначил пенальти в ворота «Униона», который успешно реализовал польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. На 80-й минуте преимущество гостей в счёте укрепил французский защитник Бенжамен Павар, забивший гол после передачи немецкого защитника Йозуа Киммиха.



Мюнхенская «Бавария» набрала 58 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Берлинский «Унион» (30) — на 12-м месте. В первом круге турнира мюнхенцы обыграли «Унион» со счётом 2:1.