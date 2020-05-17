Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария» на выезде обыграла «Унион» благодаря голам Левандовского и Павара

«Бавария» на выезде обыграла «Унион» благодаря голам Левандовского и Павара
Футбол / Германия 0

В матче 26-го тура чемпионата Германии берлинский «Унион» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В конце первого тайма, на 40-й минуте, главный арбитр встречи Бастиан Данкерт назначил пенальти в ворота «Униона», который успешно реализовал польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. На 80-й минуте преимущество гостей в счёте укрепил французский защитник Бенжамен Павар, забивший гол после передачи немецкого защитника Йозуа Киммиха.

Мюнхенская «Бавария» набрала 58 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Берлинский «Унион» (30) — на 12-м месте. В первом круге турнира мюнхенцы обыграли «Унион» со счётом 2:1.

Германия - Бундеслига. 26-й тур
17 мая 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Унион
Берлин
Окончен
0 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Левандовски – 40' (пен)   0:2 Павар – 80'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020