Вайденфеллер: переход Зане в «Баварию» — дело почти решённое. У экс-игроков свои источники
Бывший вратарь дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Роман Вайденфеллер сообщил, что переход полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане в мюнхенскую «Баварию» практически полностью согласован.
Ранее сообщалось, что Зане согласовал условия личного контракта с «Баварией», однако преградой на его пути могут стать финансовые запросы «горожан».
«Трансфер Зане — дело почти решённое. У бывших игроков есть свои источники», — приводит слова Вайденфеллера Sport1.de.
Зане выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время он дважды стал чемпионом Англии, выиграл с командой Кубок Англии, дважды победил в Кубке лиги и ещё дважды – в Суперкубке Англии. В сборной Германии Лерой выступает с 2015 года и провёл 21 матч.
«Манчестер Сити» требует от «Баварии» за Зане € 50 млн
- 17 мая 2020
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