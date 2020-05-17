Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вайденфеллер: переход Зане в «Баварию» — дело почти решённое. У экс-игроков свои источники

Вайденфеллер: переход Зане в «Баварию» — дело почти решённое. У экс-игроков свои источники
Футбол / Англия 0

Бывший вратарь дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Роман Вайденфеллер сообщил, что переход полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане в мюнхенскую «Баварию» практически полностью согласован.

Ранее сообщалось, что Зане согласовал условия личного контракта с «Баварией», однако преградой на его пути могут стать финансовые запросы «горожан».

«Трансфер Зане — дело почти решённое. У бывших игроков есть свои источники», — приводит слова Вайденфеллера Sport1.de.

Зане выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время он дважды стал чемпионом Англии, выиграл с командой Кубок Англии, дважды победил в Кубке лиги и ещё дважды – в Суперкубке Англии. В сборной Германии Лерой выступает с 2015 года и провёл 21 матч.

«Манчестер Сити» требует от «Баварии» за Зане € 50 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020