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Дисквалификация одноклубника Головина продлена до ноября

Дисквалификация одноклубника Головина продлена до ноября
Футбол / Франция 0

Дисквалификация португальского полузащитника «Монако» Желсона Мартинша, которая началась 6 февраля, продлена из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции.

Напомним, в марте Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3).

Чемпионат Франции был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Принимая во внимание это обстоятельство, Федерация футбола Франции приняла решение не учитывать срок дисквалификации футболиста в период с 13 марта по 30 июня. Таким образом, Мартинш не сможет выйти на поле раньше ноября 2020 года.

В завершившемся сезоне 25-летний португалец принял участие в 23 матчах за «Монако» во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Одноклубник Александра Головина считает, что «Монако» выиграет Лигу 1 в ближайшие годы
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