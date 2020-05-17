Дисквалификация одноклубника Головина продлена до ноября

Дисквалификация португальского полузащитника «Монако» Желсона Мартинша, которая началась 6 февраля, продлена из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции.



Напомним, в марте Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3).



Чемпионат Франции был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Принимая во внимание это обстоятельство, Федерация футбола Франции приняла решение не учитывать срок дисквалификации футболиста в период с 13 марта по 30 июня. Таким образом, Мартинш не сможет выйти на поле раньше ноября 2020 года.



В завершившемся сезоне 25-летний португалец принял участие в 23 матчах за «Монако» во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

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