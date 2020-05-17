«Настоящее безумие». Директор «Удинезе» высказался об идее возобновить Серию А 13 июня

Технический директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино в эфире Rai Radio 1 прокомментировал возможное возобновление чемпионата Италии через месяц.

«Если датой возобновления чемпионата выберут 13 июня, это будет настоящим безумием, если посмотреть на ситуацию со стороны игроков и клубов. Позиция нашего клуба — футбол надо возвращать только при возможности играть в безопасных условиях для игроков и персонала», — приводит слова Марино Il Messagero.

Итальянская Серия А ранее провела голосование среди клубов по поводу даты возобновления сезона. Большинство клубов проголосовали за то, чтобы возобновить чемпионат 13 июня. При этом министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявлял, что нет оснований говорить о возобновлении чемпионата в середине июня.