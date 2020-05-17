Спаллетти — о работе в «Интере»: иногда вываливаешь всё грязное бельё в прачечной

Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился воспоминаниями о работе в миланском клубе. Напомним, специалист возглавлял команду с 2017 по 2019 год, после чего был заменён на Антонио Конте.
«У меня осталось много приятных воспоминаний о времени, проведённом в „Интере“. Тем более, оба сезона мы завершили в зоне Лиги чемпионов с соперниками, дышавшими в спину.
Не знаю, как оценивалась моя работа в „Интере“, но попадание в Лигу чемпионов — это вторая по значимости цель после скудетто. Думаю, выход в Лигу чемпионов превосходит победу в Кубке Италии, потому что это не трофей, но он позволяет соревноваться с лучшими командами мира.
У нас были некоторые трудности, но я никогда не использовал команду для чьих-либо личных целей. Я никогда не менял целей команды, чтобы сохранить свой имидж. Либо выполняешь работу профессионально, либо стираешь грязное бельё дома. Конечно, иногда всё заканчивается тем, что вываливаешь всё грязное бельё в прачечной и запускаешь самый интенсивный режим отжима», — приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia.
- 17 мая 2020
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