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Пять из шести представителей «Фиорентины» излечились от коронавируса

Пять из шести представителей «Фиорентины» излечились от коронавируса
Футбол / Италия 0

«Фиорентина» на официальном сайте поделилась информацией о состоянии футболистов и сотрудников клуба, ранее заразившихся коронавирусной инфекцией.

Все шесть человек повторно прошли тестирование на коронавирус, и лишь один результат теста оказался положительным. Напомним, 7 мая «Фиорентина» объявила о шести подтверждённых случаях заражения коронавирусом в клубе.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Италии. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 4,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 315 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 1,8 млн человек.

«Фиорентина» объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе
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