«Словно и не уезжал». Вадим Евсеев вернулся в Уфу за рулём автомобиля
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил рассказал, что доехал до столицы Башкортостана на автомобиле.
«Уже в Уфе. Словно и не уезжал!», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
Сегодня утром Евсеев сообщал, что выезжает в Уфу. «Поехали! От Мытищ до Уфы 1300 км пути. Даже чуть больше. И раньше ехал с удовольствием. А теперь, засидевшись дома, вдвойне. Владимир, Нижний, Чебоксары, Казань, Нижнекамск и затем Уфа. Погода радует, работа ждёт. Машина клубная, с нашей эмблемой на борту. Так что не удивляйтесь, если сегодня увидите», — писал Евсеев.
Ранее Евсеев на своей странице в «Инстаграме» оценил перспективы отдохнуть предстоящим летом в Европе. По его словам, пока не понятно, будет ли в этом году у него совместный с супругой отпуск.
Евсеев: скорее всего, навестить любимые места не получится. Европа границы не открывает
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