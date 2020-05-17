Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Словно и не уезжал». Вадим Евсеев вернулся в Уфу за рулём автомобиля

«Словно и не уезжал». Вадим Евсеев вернулся в Уфу за рулём автомобиля
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил рассказал, что доехал до столицы Башкортостана на автомобиле.

«Уже в Уфе. Словно и не уезжал!», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Сегодня утром Евсеев сообщал, что выезжает в Уфу. «Поехали! От Мытищ до Уфы 1300 км пути. Даже чуть больше. И раньше ехал с удовольствием. А теперь, засидевшись дома, вдвойне. Владимир, Нижний, Чебоксары, Казань, Нижнекамск и затем Уфа. Погода радует, работа ждёт. Машина клубная, с нашей эмблемой на борту. Так что не удивляйтесь, если сегодня увидите», — писал Евсеев.

Ранее Евсеев на своей странице в «Инстаграме» оценил перспективы отдохнуть предстоящим летом в Европе. По его словам, пока не понятно, будет ли в этом году у него совместный с супругой отпуск.

Евсеев: скорее всего, навестить любимые места не получится. Европа границы не открывает
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020