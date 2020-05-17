«Словно и не уезжал». Вадим Евсеев вернулся в Уфу за рулём автомобиля

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил рассказал, что доехал до столицы Башкортостана на автомобиле.

«Уже в Уфе. Словно и не уезжал!», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Сегодня утром Евсеев сообщал, что выезжает в Уфу. «Поехали! От Мытищ до Уфы 1300 км пути. Даже чуть больше. И раньше ехал с удовольствием. А теперь, засидевшись дома, вдвойне. Владимир, Нижний, Чебоксары, Казань, Нижнекамск и затем Уфа. Погода радует, работа ждёт. Машина клубная, с нашей эмблемой на борту. Так что не удивляйтесь, если сегодня увидите», — писал Евсеев.

Ранее Евсеев на своей странице в «Инстаграме» оценил перспективы отдохнуть предстоящим летом в Европе. По его словам, пока не понятно, будет ли в этом году у него совместный с супругой отпуск.