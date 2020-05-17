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В Италии отложили возобновление командных тренировок из-за несогласованного медпротокола

В Италии отложили возобновление командных тренировок из-за несогласованного медпротокола
Футбол / Италия 0

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора принял решить возобновление командных тренировок из-за неготовности медицинского протокола, сообщает Football Italia.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте разрешил возобновить командные тренировки с 18 мая. Напомним, что минимум девять клубов Серии А ранее выступили против первоначального медицинского протокола. В нём был пункт, согласно которому в случае выявления коронавируса у одного из футболистов вся команда должна была отправиться на принудительны карантин.

По информации источника, новы медицинский протокол будет представлен Федерации футбола Италии (FIGC) и правительству страны завтра, 18 мая. Пока протокол не будет утверждён, футболисты продолжат тренироваться индивидуально на клубных базах.

Премьер-министр Италии разрешил возобновить командные тренировки с 18 мая
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