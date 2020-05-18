Паоло Мальдини: история моей семьи с «Миланом» так длинна, что вряд ли она закончится

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал ситуацию относительно своего будущего в клубе, а также выразил мнение по завершению чемпионата Италии в условиях пандемии коронавируса.

«История моей семьи с «Миланом» настолько длинна, так что вряд ли она когда-нибудь закончится. Кто выиграет чемпионат? Если смотреть по закону больших чисел, я отвечу – «Лацио», потому что «Ювентус» выиграл уже очень много.

Мы должны постараться закончить нынешний чемпионат, потому что футбол имеет как экономическое, так и социальное значение. Необходимо постараться, но при этом думая также о других видах спорта, которые часто поддерживаются доходами с футбола. Мы должны убедиться, что игроки и те, кто работает, должны гарантировать безопасное проведение матчей», — приводит слова Мальдини Tuttosport.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник в случае перехода на пост технического директора «Милана» намерен предложить руководству подписать контракт с Юлианом Нагельсманом.