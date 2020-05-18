С 18 мая «Сельта» будет проводить тренировки группами до 10 человек

«Сельта» на официальном сайте объявила о планах клуба на следующую тренировочную неделю.
«Игроки «Сельты» вернутся в тренировочный центр в понедельник, чтобы продолжить подготовку к возвращению Ла Лиги. Спустя неделю индивидуальных тренировок, с 18 мая, неукоснительно соблюдая все меры безопасности, предписанные органами здравоохранения, футболисты начнут тренироваться группами до 10 игроков. Тренеры запланировали несколько дней с двухразовыми тренировочными сессиями, чтобы оптимизировать работу на игровом поле», — говорится в сообщении на сайте.
На минувшей неделе индивидуальные тренировки в составе «Сельты» возобновил и российский нападающий Фёдор Смолов, который 5 мая вернулся в Испанию из России. Предполагалось, что 30-летний россиянин пропустит старт тренировочного процесса, поскольку ему предстоит самоизолироваться на две недели.
«Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. В 27 матчах команда из Виго набрала 26 очков. Ожидается, что чемпионат Испании будет возобновлён в июне.
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