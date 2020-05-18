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Селюк: исторически в России две проблемы — дураки и дороги. Мещеряков вместил в себя обе

Селюк: исторически в России две проблемы — дураки и дороги. Мещеряков вместил в себя обе
Футбол / РПЛ 0

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова, который ответил селекционеру, что в России исстари на убогих не обижались, объясняя ситуацию в обвинениях в смерти 22-летнего футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

«Специально для Мещерякова: исторически в России были две проблемы — дураки и дороги. Мещеряков умудрился вместить в себя обе», — написал Дмитрий Селюк в «твиттере».

Ранее Селюк в эксклюзивном интервью «Чемпионату» заявил, что генеральному директору «Локомотива» Василию Кикнадзе придётся до конца жить с тем, что Самохвалов погиб по его вине.

Напомним, 20 апреля защитнику «Казанки» Иннокентию Самохвалову стало плохо во время пробежки, которая являлась частью индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. На момент трагедии спортсмену было 22 года.

Селюк: Кикнадзе придётся до конца жить с тем, что Самохвалов погиб по его вине
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