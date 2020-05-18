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Селюк обвинил Мещерякова в желании разграбить «Локомотив»

Селюк обвинил Мещерякова в желании разграбить «Локомотив»
Футбол / РПЛ 0

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал работу председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.

«Мещеряков, который странным образом избежал уголовной ответственности при разграблении баскетбольного «Локо-Кубань», сейчас хочет грабить и ФК «Локомотив Москва». А Сёмин ему мешает. Удивляет Белозёров, который себе в помощники выбрал вора и хапугу. Позор», — написал Дмитрий в «твиттере».

Спустя некоторое время Селюк продолжил критику Мещерякова.

«Как человек, который не может внятно ничего объяснить и дающий глупые интервью, может руководить информполитикой РЖД? Как необразованный, замешанный в разграблении баскетбольного клуба и ФК Локомотив, может являться вице-президентом РЖД? Думаю, этим тоже должен заняться следком», — отметил Дмитрий.

В следующем посте Селюк выразил мнение, что Кикнадзе должен быть под следствием за смерть 22-летнего игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова, а также подчеркнул, что Юрий Сёмин в эту компанию не вписывается.

«Мещеряков был под следствием по Локомотив-Кубань, Геркус под следствием по «Локомотив-Москва», Кикнадзе должен быть под следствием по Самохвалову. Ну и компания рулит Локомотивом! Понятно, что Семин с орденом Александра Невского в эту компанию не вписывается», — написал Селюк.

Напомним, 14 мая «Локомотив» официально объявил об уходе Сёмина с поста главного тренера клуба. 1 июня команду возглавит серб Марко Николич.

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