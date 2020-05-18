Чемпионат Испании планируют возобновить 12 июня

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас прокомментировал возобновление сезона чемпионата Германии по футболу, а также назвал ориентировочную дату рестарта Ла Лиги.
«Я очень рад. Я поздравил генерального директора Бундеслиги. Они проделали очень важную работу, и я очень горжусь ими. Это пример для подражания. Хочу, чтобы возобновление чемпионата Испании случилось, как можно скорее. Мы ориентируемся на 12 июня. Проблемы болельщиков больше не существует в этой ситуации.
Игроки должны быть сосредоточены. Каждый новый этап позволяет нам быть с большим количеством людей, и мы должны быть осторожны. С нашими мерами безопасности практически невозможно заразиться на тренировках», — цитирует Тебаса Goal.
Напомним, турнирную таблицу Примеры возглавляет каталонская «Барселона», набравшая 58 очков. Следом располагается мадридский «Реал» (56).
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