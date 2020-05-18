Нойер: с игровой точки зрения «Бавария» определённо могла показать себя с лучшей стороны

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу над «Унионом» со счётом 2:0 в гостевом матче 26-го тура Бундеслиги.
«Мы рады, что у нас получилось доминировать по ходу матча, и теперь мы заслуженно увозим домой три очка. С игровой точки зрения мы определённо могли показать себя с лучшей стороны. Тем не менее, мы победили заслуженно. Как правило на «Альтен Фёрстерай» царит совершенно другая атмосфера. Но всё зависит от нас, это вопрос мотивации, настроя и уверенности в себе. Само собой мы стараемся показывать лучшее, на что мы способны, в последнее время мы очень много работали. Сейчас мы находимся в новой ситуации, с которой мы должны справляться. Один тур из девяти завершён. Но впереди может много чего случиться, нельзя никого списывать со счетов», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».
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