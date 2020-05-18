«Милан» может пригласить на пост главного тренера Розе

«Милан» может предложить пост главного тренера наставнику «Боруссии» (Мёнхенгладбах) Марко Розе, сообщает MilanLive ссылкой на Tuttosport.



По информации источника инициатором идеи является глава отдела спорта и развития «Ред Булл» Ральф Рангник, которого владельцы «Милана» сами хотели бы видеть на посту главного тренера команды, но не сходятся с Ральфом в финансовой стороне вопроса. Рангник хочет подписать пятилетний контракт, получить € 140 млн на перестройку системы клуба, привести около 20 своих сотрудников, а также получить € 75-80 млн на трансферы. Также тренер хочет, чтобы команда играла с использованием новейших тактических схем, а для этого средний возраст игроков должен быть уменьшен до 22 лет.



При этом главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн отказался от предложения «Милана», заявив, что оно ему не интересно.

Другими претендентами на пост наставника россонери являются бывший главный тренер «Спартака», «Арсенала» и «ПСЖ» Унаи Эмери, а также экс-наставник «Валенсии» Марселино.