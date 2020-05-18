Флик: у «Баварии» были сложности с нащупыванием своей игры
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды над «Унионом» со счётом 2:0 в 26-м туре Бундеслиги, которая состоялась на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине.
«Это была заслуженная трудовая победа. У нас были сложности с нащупыванием своей игры. Но я хотел бы сделать комплимент своей команде за их игру на протяжении 90 минут. Думаю, все услышали, как мы сказали: «Парни, нужно сыграть на ноль. Поэтому я доволен итогом», — приводит слова Флика официальный сайт «Баварии».
Мюнхенская «Бавария» набрала 58 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Берлинский «Унион» (30) — на 12-м месте. В первом круге турнира мюнхенцы обыграли «Унион» со счётом 2:1.
«Бавария» на выезде обыграла «Унион» благодаря голам Левандовского и Павара
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