Хави считает, что «Барселоне» не стоит приобретать Мане и Обамеянга

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави высказался против приобретения каталонцами нападающих «Ливерпуля» и «Арсенала»» Садио Мане и Пьера-Эмерика Обамеянга.



«Мане и Обамеянг могут убить вас на открытом пространстве, но «Барселоне» нужны игроки, способные решать моменты в закрытых зонах. Я говорю об игроках, которые могут адаптироваться в «Барселоне», а таких найти непросто. Например, Это’о был идеален, так же как и Луис Суарес сейчас.



Неймар? Сейчас он один из трёх или пяти лучших игроков мира. Надеюсь, он вернётся в «Барсу». Он бы многое дал команде», — приводит слова Хави Metro.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Маттиа Де Шильо. По данным источника, каталонский клуб мог приобрести футболиста за € 10 млн. В составе «Барселоны» итальянец мог стать заменой португальскому защитнику Нелсону Семеду, который отказался продлевать контракт с клубом.