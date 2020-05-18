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Хави считает, что «Барселоне» не стоит приобретать Мане и Обамеянга

Хави считает, что «Барселоне» не стоит приобретать Мане и Обамеянга
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави высказался против приобретения каталонцами нападающих «Ливерпуля» и «Арсенала»» Садио Мане и Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Мане и Обамеянг могут убить вас на открытом пространстве, но «Барселоне» нужны игроки, способные решать моменты в закрытых зонах. Я говорю об игроках, которые могут адаптироваться в «Барселоне», а таких найти непросто. Например, Это’о был идеален, так же как и Луис Суарес сейчас.

Неймар? Сейчас он один из трёх или пяти лучших игроков мира. Надеюсь, он вернётся в «Барсу». Он бы многое дал команде», — приводит слова Хави Metro.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Маттиа Де Шильо. По данным источника, каталонский клуб мог приобрести футболиста за € 10 млн. В составе «Барселоны» итальянец мог стать заменой португальскому защитнику Нелсону Семеду, который отказался продлевать контракт с клубом.

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