Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игроков РПЛ обяжут соблюдать дистанцию, Дель Пьеро попал в больницу. Главное к утру

Игроков РПЛ обяжут соблюдать дистанцию, Дель Пьеро попал в больницу. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

Игроков РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию, Алессандро Дель Пьеро попал в больницу, Россия сняла ограничение на возвращение в страну иностранных спортсменов, игроки ЦСКА пройдут тестирование на коронавирус 18 мая, Екатерина Лагно выиграла шахматный турнир памяти Стейница среди женщин и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Игроков РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию.

2. Алессандро Дель Пьеро попал в больницу.

3. Россия сняла ограничение на возвращение в страну иностранных спортсменов.

4. Игроки ЦСКА пройдут тестирование на коронавирус 18 мая.

5. Екатерина Лагно выиграла шахматный турнир памяти Стейница среди женщин.

6. «Сельта» не стала штрафовать Смолова за отъезд из Испании во время карантина.

7. Бестемьянова обвинила прессу в громком конфликте Тарасовой и Родниной.

8. Болельщики «Алании» просят РФС допустить клуб до участия в ФНЛ.

9. Бейсбольные бутсы Майкла Джордана были проданы на аукционе за $ 93 тыс.

10. Мещеряков: из «Локомотива» уйдут восемь игроков.

Фарфан заразился коронавирусом, «Боруссия» Д разгромила «Шальке-04». Главное к утру
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020