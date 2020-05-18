В 2006 году «Интер» был готов выкупить у «Барселоны» Месси за € 150 млн

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что в 2006 году клуб мог потерять нападающего Лионеля Месси, которого был готов выкупить миланский «Интер» за полную сумму отступных, прописанную в контракте игрока — € 150 млн.



«Интер» сделал это предложение в 2006 году. Они были готовы заплатить полную сумму отступных — € 150 млн. Именно поэтому позже мы подняли её до € 250 млн, но я всегда был уверен в своих отношениях с отцом Лионеля.



Я сказал ему: «Им придётся выплатить всю сумму отступных, потому что я не продам его. Здесь он будет счастлив и прославится. В «Интере» приобретёт всего лишь прибавку к зарплате. Судьба твоего сына – стать величайшим в истории, и здесь у него будет команда, которая поможет это сделать», — приводит слова Лапорты The Guardian.

Экс-директор «Барселоны»: важно, чтобы Месси было комфортно, тогда всё будет хорошо