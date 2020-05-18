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«Челси» хочет получить за Жоржиньо € 70 млн

«Челси» хочет получить за Жоржиньо € 70 млн
Футбол / Англия 0

Руководство лондонского «Челси» готово выслушать предложения по полузащитнику Жоржиньо. Синие оценивают 28-летнего итальянца в € 65-70 млн, сообщает Tuttosport.

В услугах Жоржиньо заинтересован туринский «Ювентус», который возглавляет Маурицио Сарри. Ранее Сарри тренировал Жоржиньо в «Наполи» и «Челси». Именно по желанию итальянского специалиста лондонский клуб купил хавбека летом 2018 года.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет оставить Жоржиньо в команде, но для самого футболиста переход в «Ювентус» является приоритетным вариантом.

Контракт Жоржиньо с «Челси» рассчитан до 2023 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в € 52 млн.

В нынешнем сезоне Жоржиньо забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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