«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» поборются за Рауля Хименеса из «Вулверхэмптона»

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес может в летнее трансферное окно перебраться в один из европейских топ-клубов.



Как сообщает The Times, в межсезонье за 29-летнего футболиста поборются «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Бьянконери видят в мексиканце замену для Гонсало Игуаина, а «красные дьяволы» нуждаются в центрфорварде. Отмечается, что «Вулверхэмптон» готов расстаться с игроком.



Ранее сообщалось, что в услугах Хименеса также заинтересован мадридский «Реал».



Рауль выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года, а ранее защищал цвета «Америки», «Атлетико» и «Бенфики». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 13 голов (3 – с пенальти) и 6 результативных передач.

Форвард «Вулвз» Хименес: нельзя упускать возможность перейти в «Реал» или «Барселону»