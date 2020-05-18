«Манчестер Юнайтед» готов побороться с «Реалом» за Эрлинга Холанда
Мадридский «Реал» продолжает следить за нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом. «Сливочные» планируют сделать предложение о приобретении 19-летнего норвежца в ближайшее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
В услугах Холанда заинтересован также «Манчестер Юнайтед», который уже пытался купить его минувшей зимой. «Красные дьяволы» готовы к конкуренции с «Реалом», если «шмели» решат расстаться с игроком.
Если «Реалу» не удастся заполучить Эрлинга после сезона-2019/2020, клуб сможет выкупить его у «Боруссии» летом 2021 года за € 75 млн.
Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе за € 20 млн. В 12 матчах за команду из Дортмунда форвард забил 13 мячей и отдал 3 результативные передачи.
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