Южнокорейский клуб разместил секс-куклы на трибунах стадиона

Южнокорейский футбольный клуб «Сеул» создал особую атмосферу во время домашней встречи 2-го тура Кей-лиги с «Кванджу» (1:0), разместив секс-куклы на пустых трибунах домашнего стадиона «Сеул Ворлд Кап», сообщает Goal.
«Сеул» заказал куклы у компании Dalkom. Клуб хотел заполнить арену манекенами и не предполагал, что в итоге это будут товары для взрослых. По словам представителей «Сеула», их заверили, что куклы были разработаны для демонстрации одежды и модных продуктов.
Фото можно посмотреть в «Твиттере».
«Наши сотрудники не могли проверить все товары, которые нам прислали. Это непростительная ошибка с нашей стороны. После того как было решено, что из-за коронавируса матчи будут проходить за закрытыми дверями, мы сразу захотели как-то улучшить атмосферу на стадионе. Независимо от этого, мы хотели бы ещё раз извиниться перед всеми, кто любит и поддерживает «Сеул», — говорится в сообщении клуба.
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