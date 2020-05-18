«Спартак» выкупил Александра Соболева у «Крыльев Советов»
Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о выкупе нападающего Александра Соболева у «Крыльев Советов».
23-летний футболист подписал с красно-белыми полноценный контракт, условия которого не уточняются.
«Желаем Александру результативной игры и больших побед вместе со «Спартаком»!» — говорится в сообщении клуба.
Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом последующего выкупа, которая и была активирована. За «Крылья Советов» Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета «Томи». В октябре прошлого года получил первый вызов в сборную России.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт 10 голов и 4 результативные передачи.
Александр Соболев рассказал, как отказался от перехода в итальянский клуб
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