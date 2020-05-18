Экс-форвард ЦСКА рассказал, почему Валерий Газзаев не сбрил усы после победы в Кубке УЕФА

Бывший нападающий московского ЦСКА Александр Салугин рассказал об истории с усами Валерия Газзаева, который, возглавляя «армейцев», в шутку пообещал избавиться от растительности на лице, если его команда выиграет Кубок УЕФА.
В сезоне-2004/2005 ЦСКА завоевал Кубок УЕФА, обыграв в финале лиссабонский «Спортинг» (3:1), но Газзаев не расстался с усами.
«В автобусе старшие ребята спросили, по-моему, Вася Березуцкий. Он ответил: «Это моя гордость». Вопросов больше не возникло: «Георгич, не заморачивайтесь, мы всегда за вас», — сказал Салугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Салугин выступал за ЦСКА с 2005 по 2007 год. После ухода из «Нижнего Новгорода» в прошлом году 31-летний форвард решил завершить карьеру профессионального футболиста.
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