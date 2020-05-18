Соболев: признателен «Спартаку», что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал переход в стан красно-белых из «Крыльев Советов» на постоянной основе.
«Я признателен «Спартаку» за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер. Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли. Буду делать всё возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков. Счастлив присоединиться к великой красно-белой семье!» — приводит слова Соболева пресс-служба «Спартака».
Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом последующего выкупа, которая и была активирована. За «Крылья Советов» 23-летний форвард выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета «Томи».
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