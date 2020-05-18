Агент рассказал о борьбе за Романа Ерёменко между «Динамо», ЦСКА и «Спартаком»

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, как в 2014 году московские «Динамо», ЦСКА и «Спартак» пытались заполучить полузащитника казанского «Рубина» Романа Ерёменко, который в настоящее время выступает за «Ростов».

«Первым интерес к Ерёменко обозначил «Спартак», но их подход меня удивил, потому что на встречу со мной почему-то пришёл футбольный агент Череповский. В то время как с «Динамо» были многократные встречи с Аджоевым и Черчесовым, а у ЦСКА — с Бабаевым и Яровинским. Затем мы встречались и с главными тренерами «Динамо» и ЦСКА. Это о многом говорило.

После разговора с Черчесовым в отеле Ерёменко сказал, что ему всё нравится и он хочет в «Динамо». Но мы уже договорились о встрече с Бабаевым и Слуцким, поэтому обязаны были съездить. Я сразу предупредил ЦСКА, что игрок воодушевлён встречей с Черчесовым — мы приедем, но ничего не обещаем.

Встреча с ЦСКА прошла в их старом офисе, где армейский манеж. Помню, мы задерживались и быстро ехали по Третьему кольцу, но оказалось, что не зря. Ерёменко после встречи со Слуцким и Бабаевым сказал: «Нет, всё-таки ЦСКА». Разговор со Слуцким был решающим», — сказал Трабукки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.