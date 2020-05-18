Первый тренер Соболева: поздравил Александра. Ждём, чтобы в сборной закрепился

Александр Гордеев, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал переход бывшего подопечного в стан красно-белых на постоянной основе.
«Это решение было ожидаемым. У меня и другие футболисты играли в Премьер-Лиге: и Ярких, и Старков. Ваня Старков два раза в финале Кубка России выступал. Ждём другого – чтобы Соболев в сборной закрепился. Александр звонил мне, я его поздравил. Добился, а теперь нужно доказывать дальше. Конечно, приятно, что мой игрок подписал контракт со «Спартаком». Будем ждать успехов команды – например, попадания в еврокубки. В этом году вряд ли, а в следующем такая задача должна быть», — сказал Гордеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом последующего выкупа, которая и была активирована. За «Крылья Советов» Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета «Томи». В октябре прошлого года получил первый вызов в сборную России.
- 18 мая 2020
-
13:36
-
13:30
-
13:17
-
13:06
-
13:05
-
13:00
-
12:21
-
12:19
-
12:11
-
12:02
-
11:38
-
11:00
-
10:49
-
10:40
-
10:23
-
10:19
-
10:10
-
10:09
-
10:00
-
09:58
-
09:32
-
09:30
-
08:56
-
08:30
-
08:16
-
07:00
-
06:22
-
06:01
-
05:23
-
04:42
-
04:26
-
04:16
-
03:17
-
03:02
-
02:42