Тихонов отреагировал на решение «Спартака» выкупить Соболева у «Крыльев Советов»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на решение красно-белых выкупить нападающего Александра Соболева у самарских «Крыльев Советов».

«Могу поздравить Соболева и «Спартак», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее Тихонов, комментируя новость о том, что красно-белые готовы предложить Соболеву контракт с зарплатой € 1,2 млн в год, написал в «Инстаграме»: «Мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали звезду для клуба». После этого Александр выразил мнение, что Тихонов, под руководством которого он работал в «Крыльях Советов», не любит молодых футболистов.

Соболев перешёл в «Спартак» в минувшее зимнее трансферное окно на правах аренды. В 4 матчах за московскую команду 23-летний форвард отдал 3 результативные передачи.