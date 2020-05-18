«15 лет прошло, а было будто вчера». ЦСКА напомнил о своей победе в Кубке УЕФА

ЦСКА в своём официальном «твиттере» напомнил о своей победе в Кубке УЕФА в сезоне-2004/2005.



«15 лет прошло, а было будто вчера. Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005!» — говорится в сообщении «армейцев».

Завоевав Кубок УЕФА в 2005 году, ЦСКА стал первым российским клубом — обладателем евротрофея. Спустя три года, в 2008 году, достижение московской команды повторил «Зенит».



В плей-офф победного розыгрыша Кубка УЕФА «армейцы» оказались сильнее «Бенфики», «Партизана», «Осера» и «Пармы», а в решающем матче победили «Спортинг» со счётом 3:1. При этом встреча проходила на домашнем стадионе лиссабонского клуба. Голами в составе ЦСКА отметились защитник Алексей Березуцкий, полузащитник Юрий Жирков и нападающий Вагнер Лав.