«15 лет прошло, а было будто вчера». ЦСКА напомнил о своей победе в Кубке УЕФА
ЦСКА в своём официальном «твиттере» напомнил о своей победе в Кубке УЕФА в сезоне-2004/2005.
«15 лет прошло, а было будто вчера. Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005!» — говорится в сообщении «армейцев».
Завоевав Кубок УЕФА в 2005 году, ЦСКА стал первым российским клубом — обладателем евротрофея. Спустя три года, в 2008 году, достижение московской команды повторил «Зенит».
В плей-офф победного розыгрыша Кубка УЕФА «армейцы» оказались сильнее «Бенфики», «Партизана», «Осера» и «Пармы», а в решающем матче победили «Спортинг» со счётом 3:1. При этом встреча проходила на домашнем стадионе лиссабонского клуба. Голами в составе ЦСКА отметились защитник Алексей Березуцкий, полузащитник Юрий Жирков и нападающий Вагнер Лав.
Лав: Газзаев в перерыве финала Кубка УЕФА пинал всё, что видел, ругался последними словами
- 18 мая 2020
-
15:09
-
15:09
-
14:57
-
14:51
-
14:41
-
14:30
-
14:30
-
14:08
-
13:56
-
13:53
-
13:36
-
13:30
-
13:17
-
13:06
-
13:05
-
13:00
-
12:21
-
12:19
-
12:11
-
12:02
-
11:38
-
11:00
-
10:49
-
10:40
-
10:23
-
10:19
-
10:10
-
10:09
-
10:00
-
09:58
-
09:32
-
09:30
-
08:56
-
08:30
-
08:16
Партнерский контент