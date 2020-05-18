В. Овчинников: из «Локомотива» надо выкинуть совет директоров, тогда что-то поменяется

Бывший тренер Валерий Овчинников поделился мнением о решении руководства московского «Локомотива» не продлевать контракт с наставником команды Юрием Сёминым.

«На каждую хитрую жопу есть хороший коловорот. Чего они хотели в клубе — одному богу известно. Но скажем так: все всё понимают. Но вслух об этом никто не скажет. Они убрали человека, который контролировал всю ситуацию.

Я двумя руками и ногами за Юрия Палыча Сёмина. Надо выкинуть этот совет директоров, тогда что-то поменяется. Короче, надо их всех уволить: и клубных работников, и совет директоров. Только один человек может что-то изменить — это президент РЖД.

Актёр Валерий Баринов сказал, что «Локомотива» для него больше нет? Для меня, честно говоря, тоже. Я смотрел матчи этой команды только потому, что «Локомотив» для меня связан с Сёминым. И мне было интересно», — цитирует Овчинникова «Спорт уик-энд».