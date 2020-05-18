Лебедев: два игрока с коронавирусом в РПЛ — несерьёзно. Будет 50 — можно о чём-то говорить

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал новость о выявлении коронавирусной инфекции у защитника «Рубина» Константина Плиева.



«Если бы клубы не хотели играть, то нашли бы другой способ. Не думаю, что это саботаж со стороны тех, кто не хочет доигрывать. Один игрок из «Рубина», один из «Локомотива» — это не повод не возобновлять чемпионат. Чемпионат нужно начать, это вселит позитив в наших граждан. Два игрока на весь чемпионат — несерьёзная цифра. Вот будет 50 — можно о чём-то говорить. В Думе пять человек заболело, мы же не отменяем заседания», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, первым футболистом в Российской Премьер-Лиге, у которого был выявлен COVID-19, стал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

У защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус