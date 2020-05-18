Роберто Карлос: Роналдо уникален. С ним не сравнятся даже Месси и Роналду

Экс-защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о бывшем одноклубнике и партнёре по национальной команде Роналдо.
«Роналдо выделялся на тренировках. Он был лучшим. Никогда не будет другого «Феномена». С ним не сравнятся даже Неймар, Криштиану Роналду или Лионель Месси. Роналдо уникален.
Думаю, в наше время было сложнее забивать голы. Тогда в футболе присутствовало больше физической борьбы, а нападающие были менее защищены. Но Роналдо мог сделать на поле всё.
Когда он перешёл в «Реал», много людей в клубе не понимали, какого невероятного игрока нам удалось заполучить. Роналдо тогда удивил многих», — приводит слова 47-летнего бразильца Goal.
Роналдо является двукратным обладателем «Золотого мяча». Форвард получил эту награду в 1997 и 2002 годах.
- 18 мая 2020
-
15:09
-
15:09
-
14:57
-
14:51
-
14:41
-
14:30
-
14:30
-
14:08
-
13:56
-
13:53
-
13:36
-
13:30
-
13:17
-
13:06
-
13:05
-
13:00
-
12:21
-
12:19
-
12:11
-
12:02
-
11:38
-
11:00
-
10:49
-
10:40
-
10:23
-
10:19
-
10:10
-
10:09
-
10:00
-
09:58
-
09:32
-
09:30
-
08:56
-
08:30
-
08:16