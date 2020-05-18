Роберто Карлос: Роналдо уникален. С ним не сравнятся даже Месси и Роналду

Экс-защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о бывшем одноклубнике и партнёре по национальной команде Роналдо.

«Роналдо выделялся на тренировках. Он был лучшим. Никогда не будет другого «Феномена». С ним не сравнятся даже Неймар, Криштиану Роналду или Лионель Месси. Роналдо уникален.

Думаю, в наше время было сложнее забивать голы. Тогда в футболе присутствовало больше физической борьбы, а нападающие были менее защищены. Но Роналдо мог сделать на поле всё.

Когда он перешёл в «Реал», много людей в клубе не понимали, какого невероятного игрока нам удалось заполучить. Роналдо тогда удивил многих», — приводит слова 47-летнего бразильца Goal.

Роналдо является двукратным обладателем «Золотого мяча». Форвард получил эту награду в 1997 и 2002 годах.