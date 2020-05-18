Старший брат Погба сменил клуб в третий раз за два года

Защитник Флорентин Погба, старший брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, продолжит карьеру во Франции.
Следующей командой 29-летнего футболиста станет «Сошо». Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт с Флорентином вступит в силу летом и будет действовать на протяжении трёх сезонов. Подписание соглашения должно состояться на следующей неделе, когда игрок пройдёт медицинское обследование.
Погба начал карьеру в 2011 году во французском клубе «Седан». С 2012 по 2018 год был футболистом «Сент-Этьена», после чего зимой 2018 года перебрался в турецкую команду «Генчлербирлиги». Спустя полгода стороны разорвали соглашение, после чего Флорентин присоединился к «Атланте Юнайтед». В январе этого года защитник вновь стал свободным агентом. В отличие от звёздного младшего брата, Флорентин выступает за сборную Гвинеи.
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