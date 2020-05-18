«Зенит» отреагировал на новость, что Александр Головин назвал его одним из любимых клубов

«Зенит» оставил комментарий в «Твиттере» под публикацией «Монако», в которой говорится, что любимыми клубами российского полузащитника Александра Головина являются московский ЦСКА и сине-бело-голубые.
В сообщении питерцев содержатся только два эмодзи: «Тсс!» и «Лицо со слезами радости». В комментариях отметился также хавбек действующих чемпионов Российской Премьер-Лиги Магомед Оздоев.
Комментарии Магомеда Оздоева и «Зенита»
Фото: «Твиттер»
Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В «Монако» 23-летний футболист перешёл после домашнего чемпионата мира—2018.
В нынешнем сезоне Александр забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи в 25 матчах французской Лиги 1. Полузащитник также принял участие в 3 встречах Кубка Франции и 2 матчах Кубка французской лиги.
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