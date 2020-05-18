Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мартин Касерес: на протяжении двух месяцев был носителем коронавируса, не зная об этом

Мартин Касерес: на протяжении двух месяцев был носителем коронавируса, не зная об этом
Футбол / Италия 0

Защитник «Фиорентины» Мартин Касерес сообщил, что был носителем коронавирусной инфекции в течение 60 дней.

«На протяжении двух месяцев я был носителем коронавируса, не зная об этом. У меня были некоторые симптомы между 8 и 15 марта. Во время тренировок я чувствовал, что что-то мешало в лёгких. Мне сказали сесть на карантин и сказали, что через 20 дней это пройдёт. Вчера мой текст показал отрицательный результат. Сейчас я как новенький», — приводит слова Касерера Football Italia.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Италии. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 4,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 317 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 1,8 млн человек.

Пять из шести представителей «Фиорентины» излечились от коронавируса
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020