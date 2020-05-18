Мартин Касерес: на протяжении двух месяцев был носителем коронавируса, не зная об этом

Защитник «Фиорентины» Мартин Касерес сообщил, что был носителем коронавирусной инфекции в течение 60 дней.
«На протяжении двух месяцев я был носителем коронавируса, не зная об этом. У меня были некоторые симптомы между 8 и 15 марта. Во время тренировок я чувствовал, что что-то мешало в лёгких. Мне сказали сесть на карантин и сказали, что через 20 дней это пройдёт. Вчера мой текст показал отрицательный результат. Сейчас я как новенький», — приводит слова Касерера Football Italia.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Италии. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 4,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 317 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 1,8 млн человек.
- 18 мая 2020
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