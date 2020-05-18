Евгений Алдонин: за победу в Кубке УЕФА получили самые большие премиальные в истории ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о премиальных за победу в Кубке УЕФА в 2005 году. Напомним, 15 лет назад «армейцы» обыграли «Спортинг» в финале Кубка УЕФА со счётом 3:1 и стали обладателями трофея.
«На тот момент это были самые большие премиальные в истории ЦСКА. Но не в истории российского футбола. Точную сумму, конечно, не назову, больше € 10 тысяч на игрока. Тогда это были хорошие деньги. Гинер нас не обидел.
Через несколько дней после финала встретились с Владимиром Путиным. Было приятно, что президент принимал нас в своей резиденции в Новоогарёве, поздравлял. Путин рассказал, что после пропущенного ЦСКА мяча решил, что всё кончено, и ушёл гулять с собакой. А потом охрана доложила ему о нашей победе.
Ещё Вагнер схватил мяч и начал чеканить. На этом бразилец не остановился и сделал передачу на президента, тот тоже сделал пару касаний. Что тут можно сказать, в этом весь Вагнер. Непосредственный парень, бразильский пацанёнок со двора», — приводит слова Алдонина «RT на русском».
- 18 мая 2020
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